Украина вернется к графикам отключений света? Что об этом говорят в Минэнерго

Он отметил, что аномальная жара является одним из факторов увеличения потребления электроэнергии и влияет на стабильность работы энергосистемы. Такая тенденция наблюдалась в Украине в июле.

"Давать такие прогнозы (о возвращении к графикам, ред.) на сегодняшний день некорректно, потому что мы понимаем, на сколько эта жара будет длительной, будет ли охватывать всю Украину или территориально, принимая во внимание, это температура в обед, или отдельно", - сказал замминистра энергетики.

Колесник добавил, что для энергетиков важным фактором остается потребление электроэнергии. Поэтому украинцев системно призывают экономно потреблять свет, в частности в пиковые часы - с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

"Это позволяет сбалансировать энергосистему. Поэтому призываем - потребляйте ответственно, а энергетики со своей стороны делают все возможное 24/7, чтобы система работала в стабильном режиме", - подчеркнул он.