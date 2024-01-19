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Україна поверне європейські норми щодо бензину для уникнення завозу російського пального

Україна, П'ятниця 19 січня 2024 08:34
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Україна поверне європейські норми щодо бензину для уникнення завозу російського пального Фото: Бензин в Україні буде продаватися тільки Євро 5 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство енергетики підготувало проект постанови Кабінету міністрів про зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на проект.

Документ підготовлений для виконання протоколу наради щодо недопущення обходу санкцій у паливно-енергетичному комплексі, що відбулася 26 липня 2023 року в Апараті РНБО України, та відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче Євро 5.

Проектом акта передбачається внести зміни до Технічного регламенту:

  • в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче Євро 5;
  • доповнення необхідними положеннями стосовно імплементації Директиви № 98/70/ЄC та Директиви № 1999/32/ЄC щодо: заборони продажу етилованого бензину.
  • встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включаючи судна внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах (ст. 3 та 4 Директиви № 98/70/ЄC).

Обґрунтування

Як зазначається в пояснювальній записці, постановою Кабміну від 13 травня 2022 року № 570 були внесені зміни до Технічного регламенту які дозволяють введення в обіг та надання на ринку автомобільних бензинів та дизельного палива за екологічним класом Євро 3 і Євро 4 до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Це було обумовлено необхідністю вирішення ситуації із забезпеченням паливом, враховуючи критичну ситуацію, що склалася через руйнування нафтобаз, нафто- та газопереробних заводів, а також блокування традиційних шляхів постачання нафтопродуктів, внаслідок збройної агресії РФ.

"Станом на сьогодні налагоджені нові маршрути постачання нафтопродуктів, учасниками ринку укладено довгострокові контракти з європейськими виробниками та міжнародними трейдерами, ситуація на паливному ринку є стабільною. Задовольняються потреби економіки держави, ЗСУ та інших споживачів бензинами та дизельним паливом належної якості та в необхідному обсязі", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Україна імпортує практично весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10%, що викликало здешевлення палива.

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