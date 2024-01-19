Украина вернет европейские нормы по бензину во избежание завоза российского топлива

Министерство энергетики подготовило проект постановления Кабинета министров об изменениях в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект .

Документ подготовлен для выполнения протокола совещания по недопущению обхода санкций в топливно-энергетическом комплексе, состоявшемся 26 июля 2023 года в Аппарате СНБО Украины, и возобновления действия требований качества топлива на уровне не ниже Евро 5.

Проектом акта предполагается внести изменения в Технический регламент:

в части возобновления действия требований качества топлива на уровне не ниже Евро 5;

дополнение необходимыми положениями относительно имплементации Директивы № 98/70/EC и Директивы № 1999/32/EC относительно: запрета продаж этилированного бензина.

установление требований на топливо, используемое в дорожных транспортных средствах и недорожной подвижной технике (включая суда внутреннего плавания), сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах и рекреационных судах (ст. 3 и 4 Директивы № 98/70/EC).

Обоснование

Как отмечается в пояснительной записке, постановлением Кабмина от 13 мая 2022 года № 570 были внесены изменения в Технический регламент, позволяющие оборот на рынке автомобильных бензинов и дизельного топлива по экологическому классу Евро 3 и Евро 4 до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Это было обусловлено необходимостью разрешения ситуации с обеспечением топливом, учитывая критическую ситуацию, сложившуюся из-за разрушения нефтебаз, нефте- и газоперерабатывающих заводов, а также блокирования традиционных путей поставок нефтепродуктов в результате вооруженной агрессии РФ.

"По состоянию на сегодняшний день налажены новые маршруты поставки нефтепродуктов, участниками рынка заключены долгосрочные контракты с европейскими производителями и международными трейдерами, ситуация на топливном рынке стабильна. Удовлетворяются потребности экономики государства, ВСУ и других потребителей бензинами и дизельным топливом надлежащего качества и в необходимом объеме", - говорится в документе.