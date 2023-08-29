ua en ru
Вт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна потребує участі третьої країни для звільнення цивільних з полону, - Кулеба

Вівторок 29 серпня 2023 01:19
UA EN RU
Україна потребує участі третьої країни для звільнення цивільних з полону, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна в питання звільнення цивільних із російського полону потребує залучення третьої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еlmundo.

Керівник МЗС зазначив, що залучення третьої країни дає можливість використовувати "дипломатію маятника" з Росією. Він відзначив, що це дуже важливо в питанні захисту людських життів.

"Питання цивільних заручників - це велике страждання, і тому ми щодня намагаємося звільнити цих людей, цей процес відрізняється від обміну військовополонених", - сказав Кулеба.

Обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський розповів, що деякі категорії людей особливо складно повертати з полону, йдеться зокрема про цивільних.

У квітні керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що сторони обговорюють можливість обміну полоненими "всіх на всіх".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба
NEWS
Резніков зробив заяву щодо мобілізації в Україні: чи буде нова хвиля
Резніков зробив заяву щодо мобілізації в Україні: чи буде нова хвиля
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші