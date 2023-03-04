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Украина нуждается в "Рамштайне" для разминирования территории, - Минэкономики

Новина українською →
Украина, Суббота 04 марта 2023 23:02
Украина нуждается в "Рамштайне" для разминирования территории, - Минэкономики Фото: первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко
Автор: Елена Черкасец

Украине нужен аналог "Рамштайна" для разминирования территории, учитывая масштабы загрязнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко.

В ходе встречи с членом парламента Канады Хизером Макферсон стороны обсудили вопросы страхования военных рисков для иностранных компаний, готовых принять участие в быстром восстановлении Украины, в частности, для канадского бизнеса. Свириденко отметила, что это направление Украина уже прорабатывает с США и Евросоюзом, а также отметила важность внедрения механизмов страхования инвестиций в контексте необходимости восстановления и оживления национальной экономики, которая за прошлый год упала на 30,4%.

Важной темой для обсуждения стало разминирование территории Украины. Свириденко обратила внимание, что, учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсов разминирование продлится 70 лет. Для решения этой проблемы в кратчайшие сроки нужна мощная поддержка международных партнеров - финансовая, технологическая, организационная. По ее мнению, для синхронизации и координации усилий по разминированию территорий необходимо создать аналог оборонного "Рамштайна".

Также во время встречи обсуждались вопросы возвращения украинцев, вынужденных выехать за границу из-за войны, и поддержки, которую готово предоставить им украинское правительство, программы для восстановления разрушенного во время войны жилья и инфраструктуры, продовольственной безопасности и роли Украины как одного из ключевых поставщиков продовольствия на мировом рынке.

Напомним, ЕС выделит дополнительные 25 млн евро на разминирование территорий Украины.

Швейцарское правительство приняло решение разрешить отправлять в Украину швейцарское оборудование для разминирования в редких случаях.

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