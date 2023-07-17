Україна потребує повного розблокування портів для відновлення економічного потенціалу, - економіст

"Зерновою угодою Росія шантажує світ: періодично то виходить, то повертається, створює якісь нові проблеми та обмеження. Але, як показала практика, ми можемо за допомогою міжнародних партнерів зберегти функціонування угоди. Зрозуміло, що ми не можемо виключити різні вузькі місця або несподіванки. Але якщо говорити, чи може бути реально успішним прецедент для інших галузей у плані повноцінного розблокування морських портів - то я впевнений, що ці можливості є", - наголосив Забловський.

За його словами, питання повного розблокування портів постало ще торік на рівні очільників держави, і наразі довести його до реалізації та забезпечити вільне судноплавство у Чорному морі цілком реально.

"Так, є багато поточних проблем. Але, як показав досвід, ключовою запорукою успіху є продовження роботи з міжнародною спільнотою, ООН, Туреччиною. Переконання їх у тому, що така модель може працювати успішно і по інших групах товарів, які нам життєво необхідні для того, щоб повноцінно відновлювати економіку. По-друге, це використання безпекових можливостей - по лінії як наших, так і НАТО, використання спільних патрулів. Один із варіантів - це, можливо, якісь є невеличкі пілоти. Ніхто не дозволить відразу повномасштабно відновити роботу портів. Але невеличкі пілоти, обмежена кількість кораблів, може пройти - просто щоб показати, що це може працювати успішно", - наголосив Забловський.

За його словами, Україна гостро потребує відновлення роботи портів, оскільки від цього залежить швидкість відновлення реального сектору економіки.

"Ми розуміємо, що 80% металургії - це експорт, а по деяким товарним позиціям металургії ще більше було експорту. Розблокування портів життєво необхідно для виживання металургії, збереження металургійної галузі і реального сектору економіки. Це питання бюджету та відновлення економічного потенціалу. Це питання, які навіть не обговорюються", - резюмував експерт.

Раніше народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури ВР Юлія Клименко заявила, що Україна ще півтора року тому мала почати докладати зусилля, щоб зупинити російське піратство на Чорному морі, і домогтися відкриття портів та блокування будь-яких дій РФ у цьому регіоні.