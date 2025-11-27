Україна потребує потужних збройних сил та гарантій безпеки після мирної угоди, - Мерц

Мерц наголосив, що на кону стоять як європейські, так і українські інтереси безпеки, тому гарантії обговорюються зі США та Україною.

"Україні потрібні сильні збройні сили, і якщо буде досягнуто мирної угоди... Україні й надалі будуть потрібні сильні збройні сили та надійні гарантії безпеки від своїх партнерів", – наголосив Мерц.

Найважливішою гарантією, за його словами, буде добре оснащена українська армія.

"Ось чому ми також обговорюємо майбутню чисельнысть української армії", – сказав Мерц, додавши, що ще зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ.

Європейські країни наполягають на тому, що верхня межа чисельності військовослужбовців для України має становити 800 тисяч, а не 600 тисяч, пише Reuters.

Мерц також заявив, що Україну не слід змушувати йти на територіальні поступки, і що лінія фронту має бути відправною точкою для будь-яких переговорів.