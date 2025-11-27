UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Україна потребує потужних збройних сил та гарантій безпеки після мирної угоди, - Мерц

Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Автор: Марина Балабан

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Україні знадобляться сильні збройні сили та гарантії безпеки після укладання будь-якої мирної угоди з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мерц наголосив, що на кону стоять як європейські, так і українські інтереси безпеки, тому гарантії обговорюються зі США та Україною.

"Україні потрібні сильні збройні сили, і якщо буде досягнуто мирної угоди... Україні й надалі будуть потрібні сильні збройні сили та надійні гарантії безпеки від своїх партнерів", – наголосив Мерц.

Найважливішою гарантією, за його словами, буде добре оснащена українська армія.

"Ось чому ми також обговорюємо майбутню чисельнысть української армії", – сказав Мерц, додавши, що ще зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ.

Європейські країни наполягають на тому, що верхня межа чисельності військовослужбовців для України має становити 800 тисяч, а не 600 тисяч, пише Reuters.

Мерц також заявив, що Україну не слід змушувати йти на територіальні поступки, і що лінія фронту має бути відправною точкою для будь-яких переговорів.

Допомога Україні від Німеччини

Раніше РБК-Україна писало про те, що Німеччина оголосила про збільшення військової підтримки Україні та негайне виділення зимової допомоги Києву у розмірі 170 млн євро. Таким чином вона хоче продемонструвати, що РФ не досягне успіху у війні, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц у своїй промові в Бундестазі 26 листопада.

Також Мерц запевнив, що Німеччина продовжить підтримку України "на дуже високому рівні" у федеральному бюджеті на 2026 рік.

Канцлер Німеччина нагадав, що у війні в Україні є лише один агресор. Він також зазначив, що її можна "закінчити хоч завтра", якщо РФ виведе свої війська з української території.

Раніше Мерц заявляв, що повномасштабна війна в Україні може завершитися тільки в тому разі, якщо умови для цього будуть прийнятними як для Києва, так і для ЄС.

За його словами, умови, на яких завершитися війна, матимуть наслідки для безпеки європейських країн.

Збройні сили УкраїниВійна в Україні