Україна потребує більше авіації, щоб кинути виклик Росії в небі, - Кулеба

Кулеба заявив, що "скинути Росію з неба" є другим викликом для України після постачання артилерійських боєприпасів у достатній кількості для контрнаступу.

"Найбільшою проблемою в контрнаступі є сталість постачання артилерійських боєприпасів, при чому в достатній кількості. І друга найбільша проблема контрнаступу - панування Росії в повітрі", - сказав він.

На думку міністра, Україна потребує літаків, гелікоптерів та переносних зенітних комплексів, наприклад Stinger.

Кулеба також заявив, що кожен клас зброї, який Україна очікувала від союзників вже "розблоковано". Йдеться про засоби протиповітряної оборони, сучасні танки, високоточні ракети великої дальності та винищувачі.

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За словами Кулеби, Україна намагається переконати США надати далекобійні ракети ATACMS, які запускаються з систем HIMARS, оскільки наданих Британією ракет Storm Shadow немає в достатній кількості.

Літаки для України

Партнери та союзники України заявили про створення авіаційної коаліції, щоб передати українським військовим сучасні винищувачі. Мова йде у першу чергу про американські F-16.

Очолюють коаліції Нідерланди та Данія, обидві країни готові навчати українських пілотів на F-16. Проте, за даними Politico, партнери розглядають Румунію як можливе місце для навчання пілотів.

Варто зазначити, що, за оцінками президента Володимира Зеленського, навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців.

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