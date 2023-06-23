UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна потребує більше авіації, щоб кинути виклик Росії в небі, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна потребує більше літаків та гелікоптерів. Це допоможе кинути виклик Росії у небі та у контрнаступі військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю Telegraph.

Кулеба заявив, що "скинути Росію з неба" є другим викликом для України після постачання артилерійських боєприпасів у достатній кількості для контрнаступу.

"Найбільшою проблемою в контрнаступі є сталість постачання артилерійських боєприпасів, при чому в достатній кількості. І друга найбільша проблема контрнаступу - панування Росії в повітрі", - сказав він.

На думку міністра, Україна потребує літаків, гелікоптерів та переносних зенітних комплексів, наприклад Stinger.

Кулеба також заявив, що кожен клас зброї, який Україна очікувала від союзників вже "розблоковано". Йдеться про засоби протиповітряної оборони, сучасні танки, високоточні ракети великої дальності та винищувачі.

"

За словами Кулеби, Україна намагається переконати США надати далекобійні ракети ATACMS, які запускаються з систем HIMARS, оскільки наданих Британією ракет Storm Shadow немає в достатній кількості.

Літаки для України

Партнери та союзники України заявили про створення авіаційної коаліції, щоб передати українським військовим сучасні винищувачі. Мова йде у першу чергу про американські F-16.

Очолюють коаліції Нідерланди та Данія, обидві країни готові навчати українських пілотів на F-16. Проте, за даними Politico, партнери розглядають Румунію як можливе місце для навчання пілотів.

Варто зазначити, що, за оцінками президента Володимира Зеленського, навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаМЗС УкраїниВійськова допомогаАвіація УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти України