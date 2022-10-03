Україна потрапила в кваліфікаційний турнір Олімпіади-2024 з волейболу серед жінок

"Синьо-жовті" гарантовано зіграють у відборі на Олімпіаду. Путівку в кваліфікаційний турнір українки отримали за підсумками першого етапу чемпіонату світу серед жінок.

До кваліфікації на Олімпійські ігри-2024 потраплять 24 найкращі збірні за рейтингом Міжнародної федерації волейболу на середину жовтня. Наразі національна команда України посідає там 24-те місце. Натомість серед учасників ЧС-2022 (16 збірних) немає жодного колективу, який у класифікації йде нижче.

Для жіночої збірної України прийдешній кваліфікаційний турнір стане першим за понад 10 років. Востаннє "синьо-жовті" претендували на поїздку на Олімпіаду 2012 року, але вилетіли в першому раунді відбору. Єдиний виступ збірної України на Іграх був у 1996 році, коли вони програли всі 5 матчів у групі.

Раніше чоловіча збірна України отримала запрошення у кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор-2024. "Синьо-жовті" вперше боротимуться за путівку на Олімпіаду восени 2023 року.