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Україна потрапила в кваліфікаційний турнір Олімпіади-2024 з волейболу серед жінок

Фото: Збірна України востаннє грала на Олімпіаді в 1996 році (facebook.com/fvu.in.ua)
Автор: Антон Федорців

Жіноча збірна України достроково відібралася в олімпійський кваліфікаційний турнір із волейболу перед Іграми 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

"Синьо-жовті" гарантовано зіграють у відборі на Олімпіаду. Путівку в кваліфікаційний турнір українки отримали за підсумками першого етапу чемпіонату світу серед жінок.

До кваліфікації на Олімпійські ігри-2024 потраплять 24 найкращі збірні за рейтингом Міжнародної федерації волейболу на середину жовтня. Наразі національна команда України посідає там 24-те місце. Натомість серед учасників ЧС-2022 (16 збірних) немає жодного колективу, який у класифікації йде нижче.

Для жіночої збірної України прийдешній кваліфікаційний турнір стане першим за понад 10 років. Востаннє "синьо-жовті" претендували на поїздку на Олімпіаду 2012 року, але вилетіли в першому раунді відбору. Єдиний виступ збірної України на Іграх був у 1996 році, коли вони програли всі 5 матчів у групі.

Раніше чоловіча збірна України отримала запрошення у кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор-2024. "Синьо-жовті" вперше боротимуться за путівку на Олімпіаду восени 2023 року.

До слова, раніше Україна втратила право на проведення волейбольного чемпіонату Європи-2023.

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