Україна втратила право на проведення волейбольного Євро-2023: є позитивний нюанс

Про це розповів президент Федерації волейболу України Михайло Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

До переліку оприлюднених ЄКВ країн-господарок чоловічого Євро-2023 не потрапила Україна. Раніше вона мала прийняти матчі однієї з груп турніру, але їхнє проведення зірвало повномасштабне вторгнення РФ.

Позбавлення статусу господаря чемпіонату Європи не здивувало президента ФВУ. За словами Мельника, навіть швидке закінчення війни не гарантуватиме вчасну підготовку України до турніру. Зате національна команда зможе зіграти на Євро-2023.

"Ми не брали участь в кваліфікації, а вона вже закінчилась. Я не знаю, яким способом це буде, бо вони мені ще раніше натякали на це. Але запевнили, щоб ми не переживали, адже дадуть місце в фінальній частині. Напевне, дадуть вайлдкард", – заявив функціонер.

Також президент ФВУ підтвердив пропозицію стати господарем чемпіонату в 2025 році. Проте, Мельник не гарантував його проведення в Україні. Для організації змагань потрібне не лише завершення війни, а й сучасний зал мінімум на 3 тисячі місць.