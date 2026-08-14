Україна формує для РФ повний рахунок за війну, зроблено новий крок, - Буданов

Нові категорії збитків

Міжнародний Реєстр збитків для України (RD4U) відкрив прийом заяв за категоріями, пов'язаними з державними гуманітарними витратами на допомогу постраждалому населенню, а також витратами на розмінування та очищення територій від боєприпасів, що не розірвалися.

За словами Буданова, з початку повномасштабного вторгнення державні та місцеві органи влади спрямовували значні кошти на евакуацію громадян, тимчасове розміщення людей, екстрену медичну допомогу, реабілітацію та компенсації за зруйноване житло.

Україна фіксує витрати

Окремою статтею залишаються витрати на розмінування територій, забруднених внаслідок бойових дій. Їх очищення також потребує значних фінансових ресурсів.

Буданов зазначив, що міжнародні механізми фіксації збитків мають забезпечити притягнення Росії до відповідальності та не дозволити їй уникнути компенсації наслідків агресії.

"Росія має заплатити за кожен свій злочин і компенсувати кожну гривню, витрачену на подолання наслідків агресії", – заявив він.

За словами голови ОП, Україна продовжує формувати повний перелік витрат, пов'язаних із війною, фіксуючи кожну окрему статтю збитків.

"Україна послідовно формує повний рахунок для держави-агресора, фіксуючи кожну статтю витрат. Ворог створив ці збитки – ворог за них і заплатить", - наголосив Буданов.