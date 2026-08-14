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Украина формирует для РФ полный счет за войну, сделан новый шаг, - Буданов

21:10 14.08.2026 Пт
2 мин
Украина расширила перечень расходов, которые планирует взыскать с агрессора
aimg Анастасия Никончук
Фото: Кирилл Буданов (РБК-Украина)

Россия должна заплатить за последствия своей агрессии против Украины. Международный Реестр убытков для Украины начал принимать заявления в новых категориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Facebook.

Новые категории ущерба

Международный Реестр убытков для Украины (RD4U) открыл прием заявлений по категориям, связанным с государственными гуманитарными расходами на помощь пострадавшему населению, а также затратами на разминирование и очистку территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

По словам Буданова, с начала полномасштабного вторжения государственные и местные органы власти направляли значительные средства на эвакуацию граждан, временное размещение людей, экстренную медицинскую помощь, реабилитацию и компенсации за разрушенное жилье.

Украина фиксирует расходы

Отдельной статьей остаются расходы на разминирование территорий, загрязненных в результате боевых действий. Их очистка также требует значительных финансовых ресурсов.

Буданов отметил, что международные механизмы фиксации ущерба должны обеспечить привлечение России к ответственности и не позволить ей избежать компенсации последствий агрессии.

"Россия должна заплатить за каждое свое преступление и компенсировать каждую гривну, потраченную на преодоление последствий агрессии", – заявил он.

По словам главы ОП, Украина продолжает формировать полный перечень расходов, связанных с войной, фиксируя каждую отдельную статью ущерба.

"Украина последовательно формирует полный счет для государства-агрессора, фиксируя каждую статью расходов. Враг создал эти убытки – враг за них и заплатит", - подчеркнул Буданов.

Напоминаем, что глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит проводить специальную операцию, направленную на принуждение России к миру, добавив, что на данном этапе конкретные сроки ее проведения не являются определяющим фактором.

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