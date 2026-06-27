Україна послаблює ППО Криму навіть у пріоритетних для РФ місцях, - британська розвідка

За даними британської розвідки, виведення з ладу трьох поромів у момент, коли триває боротьба за південний сухопутний коридор до Криму, "майже напевно" поглибило проблеми з постачанням на півострові.

У звіті зазначається, що зараз там фіксується повсюдний дефіцит пального та затримки на пунктах переправи.

Чому пороми критичні для Росії

В аналізі британського військового відомства нагадують, що протоколи безпеки, запроваджені після першого українського удару по Кримському мосту в жовтні 2022 року, обмежили його використання.

Вантажівки можуть пересуватися лише поромами, а не мостом. Самим мостом користуються тільки легкові автомобілі, автобуси та частина залізничного транспорту.

За оцінкою розвідки, у березні та квітні 2026 року Україна вже завдавала ударів по двох інших залізничних поромах, які також забезпечували військову логістику. У відомстві вважають, що ці пороми "майже напевно" зараз перебувають на ремонті.

Логістика і ППО під системним тиском

Як зазначають у Міністерстві оборони Великої Британії, Україна все інтенсивніше вражає російські військово-логістичні мережі на окупованій території. Це можливо завдяки розширенню арсеналу - зокрема, одноразових ударних дронів і боєприпасів дистанційного ураження.

На думку розвідки, широта цілей послаблює російську протиповітряну оборону навіть у пріоритетних та добре укріплених місцях, таких як Керченська протока.

Це, своєю чергою, "розширює можливості України щодо нанесення ударів по Кримському мосту - стратегічній та політично чутливій цілі, відкритій президентом Путіним".