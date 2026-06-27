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Україна послаблює ППО Криму навіть у пріоритетних для РФ місцях, - британська розвідка

18:57 27.06.2026 Сб
2 хв
Які можливості отримала Україна після цих ударів?
aimg Валерія Абабіна
Фото: Кримський міст (getty Images)

Атаки України по Криму та Керченській переправі 20 червня вразили російську ППО, об'єкти зберігання пального та три автомобільні пороми. Це поглиблює проблеми з постачанням на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міністерства оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, виведення з ладу трьох поромів у момент, коли триває боротьба за південний сухопутний коридор до Криму, "майже напевно" поглибило проблеми з постачанням на півострові.

У звіті зазначається, що зараз там фіксується повсюдний дефіцит пального та затримки на пунктах переправи.

Чому пороми критичні для Росії

В аналізі британського військового відомства нагадують, що протоколи безпеки, запроваджені після першого українського удару по Кримському мосту в жовтні 2022 року, обмежили його використання.

Вантажівки можуть пересуватися лише поромами, а не мостом. Самим мостом користуються тільки легкові автомобілі, автобуси та частина залізничного транспорту.

За оцінкою розвідки, у березні та квітні 2026 року Україна вже завдавала ударів по двох інших залізничних поромах, які також забезпечували військову логістику. У відомстві вважають, що ці пороми "майже напевно" зараз перебувають на ремонті.

Логістика і ППО під системним тиском

Як зазначають у Міністерстві оборони Великої Британії, Україна все інтенсивніше вражає російські військово-логістичні мережі на окупованій території. Це можливо завдяки розширенню арсеналу - зокрема, одноразових ударних дронів і боєприпасів дистанційного ураження.

На думку розвідки, широта цілей послаблює російську протиповітряну оборону навіть у пріоритетних та добре укріплених місцях, таких як Керченська протока.

Це, своєю чергою, "розширює можливості України щодо нанесення ударів по Кримському мосту - стратегічній та політично чутливій цілі, відкритій президентом Путіним".

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ завдали серії масованих ударів по Криму - уражені газові станції, нафтові термінали, системи ППО та логістичні об'єкти.

У ISW наголошували, що удари по мостах заблокували наземні шляхи до Криму і ускладнюють підготовку Росії до наступальних операцій.

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