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Украина ослабляет ПВО Крыма даже в приоритетных для РФ местах, - британская разведка

18:57 27.06.2026 Сб
2 мин
Какие возможности получила Украина после этих ударов?
aimg Валерия Абабина
Фото: Крымский мост (getty Images)

Атаки Украины по Крыму и Керченской переправе 20 июня поразили российскую ПВО, объекты хранения горючего и три автомобильных парома. Это усугубляет проблемы со снабжением на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, выведение из строя трех паромов в момент, когда идет борьба за южный сухопутный коридор в Крым, "почти наверняка" усугубило проблемы со снабжением на полуострове.

В отчете говорится, что сейчас там фиксируется повсеместный дефицит горючего и задержки на пунктах переправы.

Почему паромы критические для России

В анализе британского военного ведомства напоминают, что протоколы безопасности, введенные после первого украинского удара по Крымскому мосту в октябре 2022 года, ограничили его использование.

Грузовики могут передвигаться только паромами, а не по мосту. Самым мостом пользуются только легковые автомобили, автобусы и часть железнодорожного транспорта.

По оценке разведки, в марте и апреле 2026 года Украина уже наносила удары по двум другим железнодорожным паромам, которые также обеспечивали военную логистику. В ведомстве считают, что эти паромы "почти наверняка" сейчас находятся на ремонте.

Логистика и ПВО под системным давлением

Как отмечают в Министерстве обороны Великобритании, Украина все более интенсивно поражает российские военно-логистические сети на оккупированной территории. Это возможно благодаря расширению арсенала – в частности, одноразовых ударных дронов и боеприпасов дистанционного поражения.

По мнению разведки, широта целей ослабляет российскую противовоздушную оборону даже в приоритетных и хорошо укрепленных местах, таких как Керченский пролив.

Это, в свою очередь, "расширяет возможности Украины по нанесению ударов по Крымскому мосту - стратегической и политически чувствительной цели, открытой президентом Путиным".

Напомним, недавно ВСУ нанесли серии массированных ударов по Крыму – пораженные газовые станции, нефтяные терминалы , системы ПВО и логистические объекты.

В ISW отмечали, что удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и затрудняют подготовку России к наступательным операциям.

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