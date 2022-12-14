Україна посіла друге місце серед країн Європи у рейтингу відкритих даних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Європейського порталу даних.

У пресслужбі порталу державних послуг "Дія" зазначили, що отримати такий статус у війну - "завдання із зірочкою", оскільки з міркувань безпеки зараз частина даних закрита. У таких умовах сфера відкритих даних не може нормально розвиватися.

Зайняти друге місце в Open Data Maturity означає, що Європа визнає потенціал чесного уряду України, бо відкриті дані - основа його антикорупційної та прозорої роботи.

Нагадаємо, позаминулого року наша країна посіла 17 місце, минулого - шосте, а зараз увійшла до лідерів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у "Дії" оновили COVID-сертифікати. Тепер у додатку можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини.

Також раніше ми писали, що в Україні дозволили використовувати електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.

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