Украина заняла второе место среди стран Европы в рейтинге открытых данных
14 декабря Европейский портал данных (EDP) опубликовал ежегодный отчет Open Data Maturity Report 2022 по уровню развития сферы открытых данных. Украина заняла второе место среди 35 европейских стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейского портала данных.
В новом рейтинге Open Data Maturity 2022, Украина заняла второе место среди 35 стран в европейском рейтинге зрелости сферы открытых данных.
Напомним, в позапрошлом году наша страна заняла 17 место, в прошлом - шестое, а сейчас вошла в лидеры.
Занять второе место в Open Data Maturity означает, что Европа признает потенциал честного правительства Украины, потому что открытые данные - основа его антикоррупционной и прозрачной работы.
В пресс-службе портала государственных услуг "Дія" отметили, что получить такой статус в войну - "задача со звездочкой", поскольку из соображений безопасности сейчас часть данных закрыта. В таких условиях область открытых данных не может нормально развиваться.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в "Дії" обновили COVID-сертификаты. Теперь в приложении можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины.
Также ранее мы писали, что в Украине разрешили использовать электронное водительское удостоверение в приложении "Дія" без пластикового аналога.
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