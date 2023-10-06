Україна на порозі опалювального сезону. Як регіони готуються до зими та можливих блекаутів

Коли почнеться опалювальний сезон

Зазвичай опалення в будинках українців з'являється в середині жовтня, проте все залежить від погоди.

Якщо середньодобова температура впродовж 3-х днів не підійматиметься вище +8 градусів за Цельсієм, місцеві органи влади в кожному конкретно населеному пункті мають прийняти рішення про початок опалювального сезону.

З огляду на те, що цієї осені погода залишається доволі теплою, опалювальний сезон 2023/2024 може стартувати пізніше 15 жовтня.

Ще одна зима в умовах війни

Минулий осінньо-зимовий період був складним для українців через масовані атаки на об'єкти енергетики. Цього року Росія знов може вдатися до терору критичної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський попередив, що й цієї зими очікується "багато атак" російськими ракетами та іранськими дронами, тому Україна потребує захисту.

Водночас влада готує план дій на випадок тривалих відключень електроенергії. До нього входить забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування "Пунктів незламності".

Енергетики розробили графіки відключень світла

В Міністерстві енергетики вважають що опалювальний сезон буде важким, але сподіваються пройти його без блекаутів завдяки досвіду енергетиків та якіснішій, порівняно з минулим роком, системі ППО.

При цьому оператори систем розподілу підготовили графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що доведеться впроваджувати обмеження.

"Пункти незламності" знов розгорнуть по всій Україні

Наразі підготовлено близько 1200 пунктів обігріву на об'єктах ДСНС, також "Пункти незламності" розгорнуть місцеві органи влади на базі закладів освіти, соцустанов тощо.

Фото: В холодний період року в Україні знов розгорнуть "Пункти незламності" (Віталій Носач, РБК-Україна)

До початку опалювального сезону інформація про них з'явиться у "Дії". В застосунку можна буде переглянути, де знаходиться найближчий пункт, чи є там інтернет, розетки та інше необхідне обладнання.

Як працюватимуть лікарні в разі блекауту

Міністерство охорони здоров'я Україні забезпечило всі українські лікарні генераторами, це дасть можливість не припиняти роботу операційних, кисневих станцій та критично важливого обладнання.

Якщо світло вимкнуть, генератор автоматично спрацює через кілька секунд. В МОЗ запевняють, що кожен медзаклад, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має резервні джерела живлення.

Регіони готуються до опалювального сезону

Київ

Комунальники провели планові ремонти трубопроводів та ліквідацію ушкоджень від ракетних ударів. Київ продовжує закуповувати пересувні котельні та інші альтернативні джерела тепло- та електропостачання.

За словами мера Віталія Кличка, понад дві третини котелень столиці забезпечені генераторами, щоб в разі відключень світла вони продовжували працювати й подавати тепло в будинки. Також розроблені алгоритми оперативного підключення закладів охорони здоров'я, освіти у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Міський голова назвав ще одною загрозою для опалювального сезону нестачу грошей для компенсації теплопідприємствам різниці в тарифах для населення (їх не підвищують через мораторій). Київрада направила звернення до Кабміну для погашення цієї заборгованості.

Фото: в регіонах закуповують генератори (Віталій Носач, РБК-Україна)

Львів

Львів фактично готовий до початку опалювального сезону. В міськраді повідомляють, що вже підписано 92% актів готовності систем центрального опалення в житлових будинках.

На випадок відключень електроенергії закупили генератори із запасом палива та твердопаливні котли. Також у Львові підготували сценарії, за якими працюватиме громадський транспорт у разі блекаутів – тролейбуси та трамваї частково замінять додатковими автобусами.

Тернопіль

Начальник ОВА Володимир Труш відзвітував про 100% готовність до опалювального сезону. Це всі 1201 котельня в області. Також підготовлені генератори, альтернативні запаси палива, зокрема й дрова. Складені графіки відключень світла.

В регіоні перевірена готовність 485 "Пунктів незламності", вони обладнані генераторами, старлінками.

Харків

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 91% готовність міста до сезону опалення. Ще з весни комунальники ремонтували труби та перекладали тепломережі. Теплове підприємство міста впровадило системи резервного живлення – було встановлено генератори, які дозволять працювати обладнанню котелень. Також, вбудованими генераторами забезпечені модульні котельні, які розташовані у різних районах міста.

По області загалом облаштовано 922 "Пункти незламності". Всі вони забезпечені електрогенераторами та засобами автономного опалення..

Черкаси

На Черкащині теж майже на 100% завершили підготовку до осінньо-зимового періоду та можливих перебоїв зі світлом і теплом. На випадок блекауту готують генератори, а якщо не буде газу – альтернативні джерела опалення. Встановлюють твердопаливні котли. У Черкасах в разі виникнення аварійної ситуації передбачене перемикання на інше теплопостачальне підприємство.

Житомир

Житомирщина готується протидіяти блекаутам – тестують котельні, перевіряють трубопроводи, водогони та внутрішньобудинкові мережі. В котельнях встановили спеціальні рециркуляційні насоси та генератори, щоб забезпечити їх роботу без перебоїв.

У самому Житомирі в деяких районах міста побудували нові котельні, які працюватимуть на альтернативному паливі та не залежатимуть від постачання природного газу.

Полтава

На Полтавщини провели пробні запуски котелень та навчання на випадок відключень світла, готують плани розгортання пунктів обігріву, закуповують генератори.

В області є й мобільні котельні. Як зазначив голова ОВА Дмитро Лунін, їх потужності не вистачить на опалення житлових будинків, але планується створення масштабних "Пунктів незламності", які й будуть ними опалюватись.

Так, за потреб, школи або дитсадки в районах міст перетворюватимуть на великий "Пункт незламності" для місцевих мешканцій.

Миколаїв

Готовність регіону до нового опалювального сезону становить вище 90%. Закінчуються роботи з реконструкції теплових мереж. Всі котельні Миколаєва обладнані генераторами. Є також 13 модульних котелень. Першими планують підключати об'єкти соціальної сфери.