Украина на пороге отопительного сезона. Как регионы готовятся к зиме и возможным блэкаутам

Когда начнется отопительный сезон

Обычно отопление в домах украинцев появляется в середине октября, но все зависит от погоды.

Если среднесуточная температура в течение 3-х дней не будет подниматься выше +8 градусов Цельсия, местные органы власти в каждом конкретно населенном пункте должны принять решение о начале отопительного сезона.

Учитывая, что этой осенью погода остается достаточно теплой, отопительный сезон 2023/2024 может стартовать позже 15 октября.

Еще одна зима в условиях войны

Прошлый осенне-зимний период был сложным для украинцев из-за массированных атак на объекты энергетики. В этом году Россия снова может прибегнуть к террору критической инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что и этой зимой ожидается "много атак" российскими ракетами и иранскими дронами, поэтому Украина нуждается в защите.

В то же время власти готовят план действий на случай длительных отключений электроэнергии. В него входит обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование "Пунктов несокрушимости".

Энергетики разработали графики отключений света

В Министерстве энергетики считают, что отопительный сезон будет тяжелым, но надеются пройти его без блэкаутов благодаря опыту энергетиков и более качественной, по сравнению с прошлым годом, системе ПВО.

При этом операторы систем распределения подготовили графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут предпринимать ограничения.

"Пункты несокрушимости" снова развернут по всей Украине

В настоящее время подготовлено около 1200 пунктов обогрева на объектах ГСЧС. Также "Пункты несокрушимости" развернут местные органы власти на базе заведений образования, соцучреждений и пр.

Фото: В холодный период года снова развернут "Пункты несокрушимости" (Виталий Носач, РБК-Украина)

К началу отопительного сезона информация о них появится в "Дии". В приложении можно будет просмотреть, где находится ближайший пункт, есть ли там интернет, розетки и другое необходимое оборудование.

Как работать больницы в случае блэкаута

Министерство здравоохранения Украины обеспечило все украинские больницы генераторами, что позволит не прекращать работу операционных, кислородных станций и критически важного оборудования.

Если свет выключат, генератор автоматически сработает через несколько секунд. В Минздраве уверяют, что каждое медучреждение, которое оказывает стационарную и экстренную медицинскую помощь, имеет резервные источники питания.

Регионы готовятся к отопительному сезону

Киев

Коммунальщики провели плановые ремонты трубопроводов и ликвидацию повреждений от ракетных ударов. Киев продолжает закупать передвижные котельные и другие альтернативные источники тепло- и электроснабжения.

По словам мэра Виталия Кличко, более двух третей котельных столицы обеспечены генераторами, чтобы в случае отключения света они продолжали работать и подавать тепло в дома. Также разработаны алгоритмы оперативного подключения учреждений здравоохранения, образования при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Городской голова назвал еще одной угрозой для отопительного сезона нехватку средств для компенсации теплопредприятиям разницы в тарифах для населения (их не повышают из-за моратория). Киевсовет направил обращение в Кабмин для погашения этой задолженности.

Фото: в регионах закупают генераторы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Львов

Львов фактически готов к началу отопительного сезона. В горсовете сообщают, что уже подписаны 92% актов готовности систем центрального отопления в жилых домах.

В случае отключений электроэнергии закупили генераторы с запасом топлива и твердотопливные котлы. Также во Львове подготовили сценарии, по которым будет работать общественный транспорт в случае блэкаутов – троллейбусы и трамваи частично будут заменены дополнительными автобусами.

Тернополь

Начальник ОВА Владимир Труш отчитался о 100% готовности к отопительному сезону. Это все 1201 котельная в области. Также подготовлены генераторы, альтернативные запасы топлива, в том числе дрова. Составлены графики отключений света.

В регионе проверена готовность 485 "Пунктов несокрушимости", они оборудованы генераторами, старлинками.

Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о 91% готовности города к сезону отопления. Еще с весны коммунальщики ремонтировали трубы и переводили теплосети. Тепловое предприятие города внедрило системы резервного питания – были установлены генераторы, позволяющие работать оборудованию котельных. Также встроенными генераторами снабжены модульные котельные, которые расположены в разных районах города.

По области всего обустроено 922 "Пункта несокрушимости". Все они снабжены электрогенераторами и средствами автономного отопления.

Черкассы

В Черкасской области тоже почти на 100% завершили подготовку к осенне-зимнему периоду и возможным перебоям со светом и теплом. На случай блэкаута готовят генераторы, а если не будет газа – альтернативные источники отопления. Устанавливают твердотопливные котлы. В Черкассах при возникновении аварийной ситуации предусмотрено переключение на другое теплоснабжающее предприятие.

Житомир

Житомирщина готовится противодействовать блэкаутам – тестируют котельные, проверяют трубопроводы, водопроводы и внутридомовые сети. В котельных установили специальные рециркуляционные насосы и генераторы для обеспечения их работы без перебоев.

В самом Житомире в некоторых районах города построили новые котельные, которые будут работать на альтернативном топливе и не будут зависеть от снабжения природным газом.

Полтава

В Полтавской области провели пробные запуски котельных и обучение на случай отключений света, готовят планы развертывания пунктов обогрева, закупают генераторы.

В области есть и мобильные котельные. Как отметил глава ОВА Дмитрий Лунин, их мощности не хватит на отопление жилых домов, но планируется создание масштабных "Пунктов несокрушимости", которые и будут ими отапливаться.

Так, при необходимости школы или детсады в районах городов будут превращать в большой "Пункт несокрушимости" для местных жителей.

Николаев

Готовность региона к новому отопительному сезону составляет свыше 90%. Заканчиваются работы по реконструкции тепловых сетей. Все котельные Николаева оборудованы генераторами. Есть также 13 модульных котельных. Первыми планируется подключать объекты социальной сферы.