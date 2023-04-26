Україна на порозі фіналу баскетбольного євротурніру: такого не було 10 років

Український клубний баскетбол мав певні успіхи ще в радянський час. Наприклад, київський "Будівельник" дійшов до півфіналу Європейського кубка володаря кубків 1981/82, де в двоматчевому протистоянні поступився загребській "Цибоні". Югослави потім у супердраматичному фіналі здолали мадридський "Реал".

Жіноче ж "Динамо" з Києва взагалі дійшло до фіналу Кубка чемпіонів 1991/92. Там українські баскетолістки програли "Валенсії" (56:66). Зате трохи раніше тріумфували в другому за престижністю євротурнірі – Кубку Ронкетті 1987/88.

На зламі століть у цьому ж турнірі шлях киянок намагався повторити тодішній вітчизняний гранд – запорізька "Козачка-ЗАлК". Утім двічі поспіль (1999/2000, 2000/01) інша команда з берегів Дніпра не змогла здолати півфінальну стадію. Зате згодом двічі до фіналів Кубка виклику ФІБА/Євровиклику виходили чоловічі колективи.

У сезоні 2004/05 турнір, щоправда, називався інакше – Євроліга ФІБА. Такі деталі не завадили дійти до фіналу БК "Київ". Столичні "вовки" на груповому етапі фінішували другими в септеті після грізного "Фенербахче". А в плей-офф кияни почергово вибили паризький "Расинг", ізраїльський "Іроні" та той же "Фенербахче".

Суперником "Києва" у фіналі стало московське "Динамо". Принциповий матч, однак, завершився для українського гранда початку століття невдачею (74:85). І хоч у наступному сезоні "вовки" взяли в москвичів реванш у Палаці спорту (83:81), та це був лише поєдинок за "бронзу" змагань.

Поборовся за трофей у сезоні 2006/07 маріупольський "Азовмаш". Ще один занепалий у майбутньому гранд здолав два групових етапи, а в чвертьфіналі лише в третьому матчі вибив АЕЛ із Лімассола. Натомість у "фіналі чотирьох" азовці переграли "Болонью" (74:73) і вийшли на вирішальний двобій проти господарів – "Сан-Хосе" з іспанської Жирони. Проте, завоювати титул не вдалося – каталонці комфортно перемогли (79:72).

Паралельно з цими звитягами українські клуби непогано себе проявили в турнірі під назвою Єврокубок виклику ФІБА. Він з'явився внаслідок конфлікту асоціації з УЛЕБ і проіснував 5 сезонів, допоки не об'єднався якраз із Євролігою ФІБА. У сезоні 2005/06 "Хімік" із Южного тут дійшов до фіналу. Після групового етапу в плей-офф почергово вдалося вибити кіпрські "Аполлон" і АПОЕЛ, а також фінський "Лаппенраннан".

За регламентом змагань, у фіналі зіграли два поєдинки. Суперником "Хіміка" став "Урал-Грейт" із російської Пермі. Южненці програли виїзний матч (67:80), а відіграти дефіцит удома не вдалося. Український колектив переміг (80:74), але поступився за сумою двох зустрічей.

У наступному сезоні шлях "Хіміка" ледь не повторив "Дніпро". Вигравши групу D, дніпряни вийшли на "Черкаські Мавпи" в чвертьфіналі. Після мінімальної поразки на виїзді вони здобули комфортну перемогу в тоді ще Дніпропетровську. Та в 1/2 фіналу здолати кіпрський "Кевранос" не судилося.

Нарешті в сезоні 2012/13 європейським уболівальникам нагадав про себе "Будівельник". Столична команда виграла квартети в двох групових етапах Єврокубка, а в чвертьфіналі вибила "Спартак" із Санкт-Петербурга. У півфіналі суперником "гладіаторів" став іспанський "Більбао". Баски, однак, жодного шансу киянам не надали та двічі перемогли (93:83, 75:53), хоча далі програли титул "Локомотиву-Кубані" з Краснодару.

Отже, в середу ввечері "Прометей" може стати четвертою чоловічою командою з України у фіналі європейського турніру після "Києва", "Азовмаша" та "Хіміка". Поєдинок слобожанців у Ризі проти "Тюрк Телекома" розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наживо матч покажуть телеканали XSPORT+ та Setanta Sports, а також DIVISPORT BASKETBALL.