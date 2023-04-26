Украина на пороге финала баскетбольного евротурнира: такого не было 10 лет

Украинский клубный баскетбол имел определенные успехи еще в советское время. К примеру, киевский "Будивельник" дошел до полуфинала Европейского кубка обладателя кубков 1981/82, где в двухматчевом противостоянии уступил загребской "Цыбоне". Югославы затем в супердраматическом финале одолели мадридский "Реал".

Женское же "Динамо" из Киева вообще дошло до финала Кубка чемпионов 1991/92. Там украинские баскетолистки проиграли "Валенсии" (56:66). Зато чуть раньше триумфовали во втором по престижности евротурнире – Кубке Ронкетти 1987/88.

На рубеже веков в этом же турнире путь киевлянок пытался повторить тогдашний отечественный гранд – запорожская "Козачка-ЗАлК" . Впрочем, дважды подряд (1999/2000, 2000/01) другая команда с берегов Днепра не смогла преодолеть полуфинальную стадию. Зато впоследствии дважды в финалы Кубка вызова ФИБА/Евровызова выходили мужские коллективы.

В сезоне 2004/05 турнир, правда, назывался иначе – Евролига ФИБА. Такие детали не помешали дойти до финала БК "Киев" . Столичные "волки" на групповом этапе финишировали вторыми в септете после грозного "Фенербахче". А в плей-офф киевляне поочередно выбили парижский "Расинг", израильский "Ирони" и тот же "Фенербахче".

Соперником "Киева" по финалу стало московское "Динамо". Принципиальный матч, однако, завершился для украинского гранда начала века неудачей (74:85). И хотя в следующем сезоне "волки" взяли у москвичей реванш во Дворце спорта (83:81), но это был лишь поединок за "бронзу" соревнований.

Сразился за трофей в сезоне 2006/07 мариупольский "Азовмаш" . Еще один падший в будущем гранд преодолел два групповых этапа, а в четвертьфинале лишь в третьем матче выбил АЕЛ из Лимассола. В "финале четырех" азовцы переиграли "Болонью" (74:73) и вышли на решающий поединок против хозяев – "Сан-Хосе" из испанской Жироны. Однако завоевать титул не удалось – каталонцы комфортно победили (79:72).

Параллельно с этими победами украинские клубы неплохо себя проявили в турнире под названием Еврокубок вызова ФИБА. Он появился в результате конфликта ассоциации с УЛЕБ и просуществовал 5 сезонов, пока не объединился как раз с Евролигой ФИБА. В сезоне 2005/06 "Химик" из Южного здесь дошел до финала. После группового этапа в плей-офф поочередно удалось выбить кипрские "Аполлон" и АПОЭЛ, а также финский "Лаппенраннан".

По регламенту соревнований, в финале сыграли два поединка. Соперником "Химика" стал "Урал-Грейт" из российской Перми. Южненцы проиграли выездной матч (67:80), а отыграть дефицит дома не удалось. Украинский коллектив победил (80:74), но уступил по сумме двух встреч.

В следующем сезоне путь "Химика" едва не повторил "Днепр" . Выиграв группу D, днепряне вышли на "Черкасские Мавпы" в четвертьфинале. После минимального поражения на выезде они одержали комфортную победу в тогда еще Днепропетровске. Но в 1/2 финала одолеть кипрский "Кевранос" было не суждено.

Наконец в сезоне 2012/13 европейским болельщикам напомнил о себе "Будивельник" . Столичная команда выиграла квартеты в двух групповых этапах Еврокубка, а в четвертьфинале выбила "Спартак" из Санкт-Петербурга. В полуфинале соперником "гладиаторов" стал испанский "Бильбао". Баски, однако, ни одного шанса киевлянам не предоставили и дважды победили (93:83, 75:53), хотя дальше проиграли титул "Локомотива-Кубани" из Краснодара.

Итак, в среду вечером "Прометей" может стать четвертой мужской командой из Украины в финале европейского турнира после "Киева", "Азовмаша" и "Химика". Поединок слобожанцев в Риге против "Тюрк Телекома" начнется в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажут телеканалы XSPORT+ и Setanta Sports, а также DIVISPORT BASKETBALL.