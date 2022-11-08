Україна порине в темряву? У РНБО розповіли про міфи щодо віялових відключень

ФЕЙК 1. Росіяни атакують енергетичні об’єкти в Україні з кінця лютого, але відключення почалися лише в жовтні. Отже, це змова енергетичних компаній та уряду.

ПРАВДА. Атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури дійсно почалися з початку повномасштабного вторгнення. І українська енергосистема гідно їх витримувала.

Але з жовтня росіяни масово і прицільно знищують саме енергетичну інфраструктуру. Їх атаки набули беспрецедентних масштабів. Удари крилатих ракет та іранських дронів майже щоденно спрямовані насамперед на гідро- і теплові електростанції, трансформаторні підстанції, лінії електропередач. Тобто як на об’єкти генерації, так і розподілу та транспортування електроенергії, через що навіть вироблена енергія не завжди може потрапити до споживача.

Цілі для атак російські військові визначали разом з російськими енергетиками, адже останні знають, як створити максимум проблем для енергосистеми. Саме через ці системні руйнування доводиться вдаватися до відключень.

ФЕЙК 2. Електроенергії достатньо для всіх, просто влада продає її закордон, заробляючи великі кошти.

ПРАВДА. Експорт електроенергії заборонили одразу після початку масштабних атак на енергетичну інфраструктуру - 11 жовтня. Дані щодо імпорту і експорту електроенергії згідно міжнародних стандартів є відкритими, то ж кожен за бажання може це перевірити. Ціни на європейських ринках електроенергії почали падати через стабілізацію цін на газ. В жовтні в деякі години вихідного дня цінові індекси базового навантаження в цих країнах були навіть нижчими, ніж на ринку на "добу наперед" України.

ФЕЙК 3. Влада та енергетики не захищають енергетичну інфраструктуру від російських атак.

ПРАВДА. Енергетичну інфраструктуру прикриває українська ППО, яка збиває більшість російських ракет. Енергетики також намагаються захистити об’єкти, укріплюючи їх всіма можливими засобами. Це дозволяє зменшити масштаби руйнувань, але повністю уникнути їх неможливо. І Україна дійсно потребує більше систем ППО для захисту енергетичних об‘єктів, про що постійно ведуться перемовини з нашими західними партнерами.

ФЕЙК 4. Росіяни скоро знищать всю українську електроенергетику, і Україна порине в темряву.

ПРАВДА. Україна має розгалужену й потужну енергетичну систему. Вона створювалася в радянські з часи з розрахунку на високий рівень споживання гігантів промисловості. Значна проектна потужність української енергосистема та щоденна героїчна робота енергетиків з відновлення пошкоджених об’єктів не дозволять росіянам влаштувати в Україні тотальний блекаут.

ФЕЙК 5. Удари по теплових електростанціях не мають суттєво впливати на стабільність системи, бо більшу частину електроенергії в Україні виробляє атомна енергетика.

ПРАВДА. По-перше, росіяни захопили найбільшу в Європі АЕС – Запорізьку, яка здатна генерувати до 20% від всієї потужності електрогенерації в Україні. І неодноразово її обстрілювали, зруйнувавши всі високовольтні лінії зв’язку. Через постійні обстріли і розміщення озброєння біля атомних блоків, станція зупинена, і не може виробляти електроенергію, крім як для власних потреб.

По-друге, теплова генерація є критично важливою для балансування енергосистеми в пікові години (з 6:00 до 9:00 і з 17:00 до 23:00). До того ж, знищено чи окуповано майже 90% вітро- та 40% сонячної генерації.

ФЕЙК 6. Влада не допомагає енергетичним компаніям долати наслідки руйнувань.

ПРАВДА. По-перше, уряд працює з підприємствами, які є великими споживачами електронергії, щоб ті по можливості коригували графіки роботи для зменшення навантаження не мережу в пікові години. По-друге, триває робота з міжнародними партнерами, які допомагають підтримувати та відновлювати українську енергосистему.

Створено Фонд енергетичної підтримки разом з Секретаріатом Енергетичного співтовариства. Так само, разом з Секретаріатом Міненерго координує постачання в Україну як гуманітарну допомогу обладнання та матеріали для ремонтів та відновлення енергетичних об’єктів і мереж. Заявки для розподілення такої допомоги надають всі компанії енергосектору - і державні, і приватні. Обсяги постачання вимірюються сотнями тонн з десятків країни світу. Але, зважаючи на масштаби обстрілів, енергетики потребують ще більше. Тому український уряд продовжує перемовини з партнерами про посилення підтримки.