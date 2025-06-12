Україна драматичною поразкою від Данії стартувала на молодіжному Євро-2025

Євро-2025 серед молодіжних команд, груповий етап, 1-й тур

Україна U-21– Данія U-21 – 2:3

Голи: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бішофф, 62, Бевінг, 81, Йоргенсен, 87

Україна: Нещерет – Вівчаренко, Батагов, Козік, Роман (В'юнник, 54) – Рубчинський (Ярмолюк, 64), Бражко, Очеретько – Волошин (Салюк, 64), Брагару (Квасниця, 80), Ванат.

Як пройшла гра

"Синьо-жовті" активно повели гру на старті й мали помітну перевагу над суперником. Данці відповіли небезпечною контратакою, результатом якої став постріл Серенсена в поперечину. Правда, судді зафіксували в епізоді офсайд.

Українці продовжували підтискати й врешті-решт довели перевагу до гола. Результативну атаку на 22-й хвилині чудовим псом розпочав Бражко. Потім Очеретько прострілив до штрафного. Цей пас Ванат елегантно переправляв під дальню штангу, але Волошин, про всяк випадок, добив м'яч фактично з лінії воріт.

Після голу українці заспокоїлись і віддали ініціативу скандинавам. Ті ніби й володіли м'ячем, шукали шляхи до воріт Нещерета. Проте створоити щось справді загрозиливе не змогли. Нечасті контратаки українців були більш небезпечними.

По перерві українці продовжили грати другим номером і надто вже притиснулись до воріт, давши суперникам багато простору. Данці цим скористались і забили у відповідь: відзначився Бішофф, який буквально за декілька хвилин вийшов на поле з лави запасних.

Ця прикрість знову погнала "синьо-жовтих" впред. Унаї Мельгоса підсилив склад, випустивши Ярмолюка і Салюка. Україна знову перехопила ініціативу і мала забивати на 73-й хвилині, коли Очеретько вивів В'юнника майже сам на сам з голкіпером, але форвард не влучив у дальній кут.

І все ж таки гол стався. В черговій контратаці В'юнник з правого флангу віддав на Очеретька, той продовжив далі на Брагару, який пробив на виконання під праву стійку. На жаль одразу після цього Брагару відчув біль у нозі і попросив заміну.

А потім данці зрівняли рахунок: дальнім ударом з-за меж штрафного відзначився Бевінг. Більш того, на останніх хвилинах суперники забили й втретє. Спочатку після удару Йоргенсена судді зафіксували офсайд, але перевірка на ВАР підтвердила легітимність голу – 2:3.

Що далі

Сьогодні другий матч у нашій групі D проведуть збірні Фінляндії і Нідерландів. Він стартує о 22:00 за Києвом.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть з Фінляндією в неділю, 15 червня. Він розпочнеться о 19:00.