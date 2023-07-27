Україна попросила ЄС покрити додаткові витрати на "зерновий коридор солідарності", - Reuters

Україна звернулася до ЄС з проханням покрити додаткові витрати на "коридори солідарності", якими постачається українське зерно. Однак у Єврокомісії зараз немає коштів, щоб покрити витрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У листі від 21 липня Міністерство сільського господарства України звернулося до глави торгового відомства ЄС Валдіса Домбровскіса з проханням надати фінансову допомогу для покриття додаткових транспортних витрат, пов'язаних із використанням альтернативних маршрутів ЄС, відомих як "коридори солідарності".

За оцінками України, додаткові витрати становитимуть 30-40 доларів за тонну.

Однак джерела видання заявляють, що у Єврокомісії немає коштів, щоб допомогти профінансувати додаткові транспортні витрати, з якими зіткнеться український експорт зерна після припинення "зернової угоди".

"Ми поки що не знайшли рішення, як підтримати перевезення зерна. Люди ламають голову ще з минулого року. Багато зусиль уже було витрачено на спрощення системи", - сказало джерело, знайоме з ходом обговорення в Єврокомісії.

У листі також міститься прохання України розширити "коридори солідарності" на 1-1,5 млн тонн на місяць за рахунок "зелених коридорів", зокрема до Адріатичного моря, країн Балтії, Німеччини та Нідерландів.

За словами одного з дипломатичних джерел, грошей дуже бракує, і значні кошти можуть з'явитися тільки після середньострокового перегляду бюджету, на узгодження якого може піти ще кілька місяців, навіть якщо врахувати, що осінній збір кукурудзи вже не за горами.

Представник Єврокомісії підтвердив виданню отримання листа від України і заявив, що "наразі розглядають подібні запити і дадуть відповідь на них у встановленому порядку".

Вихід РФ із "зернової угоди"

Цього місяця Росія вийшла з угоди щодо транзиту українського зерна, укладеної під егідою ООН, яка забезпечувала безпечний прохід українських вантажних суден із зерновими, олійними та пшеницею на світові ринки.

Україна тепер буде змушена майже повністю покладатися на дорогі маршрути через Європейський союз, а найдешевша альтернативна артерія - річка Дунай - після бомбардувань, можливо, не зможе збільшити свої обсяги настільки, наскільки на це розраховували.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, внаслідок цього світові ціни на зерно зростуть на 10-15%.

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