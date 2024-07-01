Україна повідомила Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок в сторону Польщі

Жодних дозволів на двосторонні вантажні перевезення не потрібно, як вимагають того польські митні органи на пунктах пропуску. Наразі українська сторона вже поінформувала Єврокомісію щодо призупинення пропуску вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача у Facebook .

"Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил", - наголошує Деркач.

Водночас він зауважив, що про це відомо і польській стороні, у першу чергу - Міністерству інфраструктури Польщі.

"Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС була повідомлена про оновлення Угоди між Україною та Євросоюзом", - сказав Деркач.

Він зазначив, що наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони.

"Ми звернулись до Міністерства інфраструктури Польщі. Колеги запевняють нас, що намагаються вирішити проблему з митною службою", - повідомив заступник міністра.

Водночас він зазначив, що також українська сторона поінформувала Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок.

"ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та також намагається вплинути на вирішення проблеми", - підсумував Деркач.