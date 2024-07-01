Украина сообщила Еврокомиссию о приостановлении пропуска грузовиков в сторону Польши
Никаких разрешений на двусторонние грузовые перевозки не требуется, как требуют польские таможенные органы на пунктах пропуска. В настоящее время украинская сторона уже проинформировала Еврокомиссию о приостановлении пропуска грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача в Facebook.
"Никаких разрешений на двусторонние перевозки не требуется. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу в день подписания. То есть еще 20 июня. До 10 июля действует переходный период, позволяющий перевозчикам адаптироваться к новым правилам", - отмечает Деркач.
В то же время, он отметил, что об этом известно и польской стороне, в первую очередь - Министерству инфраструктуры Польши.
"Официальными каналами польская сторона, как и все другие страны-члены ЕС, была уведомлена об обновлении Соглашения между Украиной и Евросоюзом", - сказал Деркач.
Он отметил, что сейчас это вопрос только внутренней коммуникации польской стороны.
"Мы обратились в Министерство инфраструктуры Польши. Коллеги уверяют нас, что пытаются решить проблему с таможенной службой", - сообщил заместитель министра.
В то же время, он отметил, что также украинская сторона проинформировала Еврокомиссию о приостановлении пропуска грузовиков.
"ЕК уже вмешалась в ситуацию со своей стороны и также пытается повлиять на решение проблемы", - подытожил Деркач.
Напомним, сегодня, 1 июля, Польша ограничила пропуск для украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешения на международные грузовые перевозки.
Также накануне мы сообщали, что Польша недавно также приостановила грузовые перевозки для транспортных средств из Беларуси и России.
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