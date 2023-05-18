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Україна поновила імпорт електроенергії з Європи

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Україна, Четвер 18 травня 2023 13:31
Україна поновила імпорт електроенергії з Європи Фото: Україна поновила імпорт електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна поновлює імпорт електроенергії з Європи з одночасним продовженням експорту. Ремонтна кампанія на електростанціях триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Сьогодні вдень упродовж трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини", - йдеться в повідомлені.

За даними прес-служби, у нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання, продовжується експорт до Молдови та Польщі.

В "Укренерго" повідомили, наразі виробництво електроенергії достатньо для покриття споживання.

"Вчора при проходженні вечірнього піку обмеження споживання не застосовувались. Для забезпечення споживання електроенергії були задіяні всі наявні резерви потужності на гідро та теплових електростанціях", - йдеться в повідомленні.

Водночас сьогодні у вечірні години прогнозується такий же рівень споживання, як і вчора, для покриття якого будуть задіяні всі наявні резерви потужності, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, з жовтня 2022 року розпочався імпорт електроенергії в Україну з Європи через дефіцит, викликаний російськими обстрілами. Однак із лютого дефіцит електроенергії був відсутній, тому було ухвалили рішення про відновлення експорту електроенергії.

За оцінками НБУ, дефіциту електроенергії в ІІ кварталі не очікується, проте вірогідним є його відновлення з ІІІ кварталу 2023 року до І кварталу 2024 року. Так, у літні місяці очікується проведення планових ремонтів на більшості блоків атомної генерації. Обсяги гідрогенерації також зменшаться зі зниженням рівня води, що може послабити маневреність енергосистеми. Натомість збільшиться попит, зокрема через спекотну погоду.

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