Україна поки не почала переговорів про транзит азербайджанського газу, - джерело

"Жодних предметних переговорів із цього питання поки немає", - сказав співрозмовник.

У Міненерго Молдови також не дали підтвердження, що з азербайджанською стороною ведуться переговори про закупівлю газу. Там лише повідомили, що готові розглядати будь-які вигідні варіанти.

"За допомогою державної компанії Енергоком Молдова шукає найвигідніші контракти, в тому числі двосторонні, для забезпечення поставок природного газу за найприйнятнішими цінами", - повідомили виданню в Мінекономіки Молдови.

Як повідомляло РБК-Україна, питання про можливість постачати газ через Україну було порушено азербайджанською стороною під час зустрічі президентів двох країн Володимиром Зеленським та Ельдаром Алієвим.

Тема транзиту азербайджанського газу піднімається вже вдруге. Минулого року розглядали можливість його поставок до ЄС через РФ і Україну. Однак така схема не була узгоджена, оскільки були сумніви, що Баку зможе самостійно забезпечити необхідні обсяги газу, не використовуючи російський газ.

Позиція України полягає в тому, щоб не сприяти в отриманні РФ доходів від продажу газу.

Єврокомісія заявила, що продовжить переговори з Україною щодо поставок природного газу в Європу і включить у ці переговори Угорщину та Словаччину.

Очікується, що Будапешт піде на поступки в продовженні санкції проти Росії в обмін на заяву Єврокомісії, в якій буде озвучено побоювання Угорщини з приводу "енергетичної безпеки".