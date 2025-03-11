Україна погодилася на пропозицію США про 30-денне припинення вогню з Росією

Припинення вогню

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може погодитися на припинення вогню в разі, якщо їй нададуть гарантії безпеки. Також умовою для цього є додаткова військова допомога.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп вважає, що питання гарантій безпеки необхідно розглядати вже після завершення війни.

Позиція України з цього питання частково змінилася після того, як Зеленський і президент США Дональд Трамп посварилися в Білому домі.

Зокрема, президент України запропонував перемир'я з Росією в небі та на морі. Це означає припинення ракетних і дронових атак на об'єкти цивільної інфраструктури.

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