Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня с Россией

Прекращение огня

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может согласиться на прекращение огня в случае, если ей предоставят гарантии безопасности. Также условием для этого является дополнительная военная помощь.

В свою очередь президент США Дональд Трамп считает, что вопрос гарантий безопасности необходимо рассматривать уже после завершения войны.

Позиция Украины по этому вопросу частично изменилась после того, как Зеленский и президент США Дональд Трамп поссорились в Белом доме.

В частности, президент Украины предложил перемирие с Россией в небе и на море. Это означает прекращение ракетных и дроновых атак на объекты гражданской инфраструктуры.

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