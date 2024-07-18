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Україна погіршила становище в рейтингу ФІФА після невдалого Євро-2024

Фото: "Синьо-жовті" провалили чемпіонат Європи (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України продовжила втрачати позиції в класифікації збірних світу від Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Синьо-жовті" опустилися на 25-те місце в рейтингу національних команд. У попередній версії табелю про ранги підопічні Сергія Реброва перебували на 24-й сходинці.

З того часу збірна України здобула перемогу над Словаччиною (2:1) і звела внічию поєдинок із Бельгією (0:0). Утім, позитивні результати не вплинули на падіння команди. У червні вона опустилася на дві позиції.

Лідером рейтингу залишається збірна Аргентини. Чемпіони світу та тріумфатори Копа Амеріка випереджають національні команди Франції та Іспанії. "Фурія Роха" завдяки перемозі на Євро-2024 злетіла в трійку найсильніших із 8-го місця.

Україна наступні поєдинки проведе в рамках Ліги націй 2024/25. У вересні команда Реброва зустрінеться зі збірними Албанії та Чехії. Обидва матчі відбудуться в Празі.

 

До слова, напередодні Коноплянка оголосив про завершення кар'єри та запуск нових проєктів.

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