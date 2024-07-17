"Я не прощаюся з футболом". Коноплянка остаточно завершив кар'єру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена .

34-річний футболіст зав'язав із професіональними виступами. Тепер він займатиметься біляфутбольними справами.

"Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що прийняв рішення завершити професійну кар’єру. Тож дякую усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім хто розділяв зі мною радість перемог та сум поразок, усім хто слідкував за мною і підтримував на полі та поза ним", – написав Коноплянка.

Разом із екс-форвардом національної команди Романом Зозулею він заснував скаутську агенцію Talented Birds. Вона працюватиме з футбольними талантами. Також колишній футболіст розвиватиме кіберспортивну команду kONO.ECF.

Хто такий Євген Коноплянка

Уродженець Кропивницького (тоді – Кіровоград), вихованець місцевого "Олімпіка". У 16 років опинився в академії "Дніпра".

На професіональному рівні дебютував у сезоні 2007/08. Відіграв у складі занепалого гранда 7 повних сезонів. Перейшов до іспанської "Севільї" влітку 2015-го, але в Ла Лізі провів лише рік. Наступні три сезони відіграв у німецькому "Шальке", а потім ще два – за донецький "Шахтар".

Переможець Ліги Європи 2015/16 зі "Севільєю" і чемпіон України з "гірниками". Посеред сезону 2021/22 опинився в польській "Краковії", а потім не зумів закріпитися в румунському "Клужі". У складі збірної України дебютував у 2010 році та загалом провів 87 поєдинків (10 голів), учасник Євро-2012 та Євро-2016.