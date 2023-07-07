Україна подала заявку про приєднання до Транстихоокеанського партнерства

Нова Зеландія, яка виконує функції юридичного депозитарію партнерства, 5 травня отримала офіційний запит від України щодо приєднання, повідомив представник міністерства закордонних справ Нової Зеландії.

За словами представника, наступні кроки у процесі подання заявок будуть визначатися всіма членами CPTPP, які мають зустрітися у новозеландському місті Окленд 16 липня.

CPTPP включає Австралію, Бруней, Канаду, Чилі, Японію, Малайзію, Мексику, Нову Зеландію, Перу, Сінгапур та В'єтнам. При цьому Великобританія стає 12-ою державою-членом. Китай, Тайвань, Еквадор, Коста-Ріка та Уругвай також мають заявки на приєднання.

Міністр економіки Японії Шигеюкі Гото заявив на черговій прес-конференції, що Японія, як член CPTPP, "має ретельно оцінити, чи повністю Україна відповідає високому рівню угоди" з погляду доступу до ринку та правил.

CPTTP

Транстихоокеанське партнерство - торговельно-економічне об'єднання, створене для створення зони вільної торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Його заснували у лютому 2016 року. Оновлений договір було підписано у березні 2018 року після рішення президента США Дональда Трампа про вихід із попередньої угоди. Тепер вона називається Всеосяжна та прогресивна угода для Транстихоокеанського партнерства (CPTTP).

У лютому 2021 року Великобританія офіційно проінформувала 11 країн-членів CPTTP про намір приєднатися до блоку.

Мінекономіки України у травні 2024 року заявило, що розраховує на вступ до угоди про Транстихоокеанське партнерство на початку 2024 року

За даними міністерства, ця угода "дозволить Україні лібералізувати нетарифні обмеження в торгівлі товарами та послугами з країнами цього регіону, відкриє доступ на нові ринки збуту".

Крім того, це дозволить нам розширити доступ до прямих іноземних інвестицій. Зокрема, основними інвесторами в економіку країн Транстихоокеанського партнерства є США, Великобританія та країни ЄС.