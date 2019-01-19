Тихоокеанское партнерство открыли для новых участников

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В том числе, речь идет о США

Тихоокеанское партнерство приветствует как можно больше новых участников, включая Соединенные Штаты Америки (США). Об этом заявил председатель встречи министр по делам восстановления экономики Японии Тосимицу Мотэги, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Торговые представители подтвердили важность содействия свободной торговле и экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

"Мы приветствуем новое участие как можно большего числа стран и регионов, включая Соединенные Штаты", - сказал он.

Сегодня в Токио открылось первое заседание комитета ТТП на уровне министров.

Отметим, вступившее в силу 30 декабря 2018 года соглашение о Транстихоокеанском стратегическом экономическом партнерстве охватывает 11 стран, среди которых Австралия, Канада, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Сингапур, Бруней-Даруссалам, Чили, Малайзия, Перу и Вьетнам.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп поручил своим советникам по торговле и экономике рассмотреть вопрос о присоединении к Транстихоокеанскому торговому партнерству (ТТП).

Трамп вышел из международного торгового соглашения в 2017 году. Свое решение о выходе президент США пояснил беспокойством по поводу потери рабочих мест.

Также РБК-Украина писало, что 11 стран-участниц ТТП подписали новый контракт. Документ предусматривает ликвидацию либо снижение пошлин на промышленные и сельскохозяйственные товары во всем блоке из 11 стран. Отметим, что контракт был подписан без США.