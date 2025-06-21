Україна почне місяць тиску на Росію: Сибіга озвучив задачу від Зеленського

"Перед нами - важливий місяць. Місяць тиску на агресора. Місяць повної дипломатичної мобілізації, повного задіяння дипломатії з метою наближення справедливого та стійкого миру для України", - сказав міністр.

Він наголосив, що ключовим завданням є обмеження здатності Росії "виготовляти засоби терору".

За словами Сибіги, дипломатична система мобілізує всі зусилля напередодні важливих заходів. Зокрема, самітів ЄС і НАТО, які відбудуться наступного тижня.

"Наступний місяць має стати місяцем тиску на Росію. Санкційного тиску. Прийняття нових санкційних пактів - як на рівні ЄС, так і на рівні національних урядів. Якщо Путін та його поплічники зухвало відкидають мирні зусилля, відкидають перемирʼя, відкидають все - вони мають зазнати руйнівних економічних ударів. Наголошую - руйнівних", - наголосив глава МЗС в ефірі телемарафону.

Міністр уточнив, що в першу чергу мова йде про зниження стелі ціни на нафту, посилення вторинних санкцій, закриття шляхів обходу обмежень, а також доступу Російської Федерації до компонентів для зброї.

"Очікуємо від наших партнерів рішучості. Особливо від Сполучених Штатів Америки. Всі ці дії мають бути скоординовані. Маємо ЄС і його держави-члени, Велику Британію, США, Японію, Австралію та Нову Зеландію. Це найбільші економіки світу та країни, санкції яких найбільш дошкульні та болючі для Росії. Вони можуть мати руйнівний характер для економіки Росії", - підкреслив очільник МЗС.

Крім того, Сибіга розповів, що економіка РФ близька до рецесії, а "бравурні" заяви російських чиновників лише підтверджують цю тезу та наявність системних проблем.

Він закликав посилити контроль за виконанням вже введених обмежень, а також вводити вторинні санкції.

"Вони мають бути спрямовані на банківську систему, центробанк РФ, великі регіональні банки, заморожені активи. Мають бути прийняті справедливі рішення, які вже зараз дозволятимуть повною мірою їх використовувати. Говоримо про конфіскацію та використання активів для потреб відновлення та закупівлі зброї для України", - заявив Сибіга.

Окрему увагу глава МЗС акцентував не необхідності ввести санкції проти всіх, хто допомагає країні-агресору обходимо обмеження. Сибіга запевнив, що відповідна робота вже ведеться.

Особливий акцент міністр зробив на великих країнах, які є найбільшими імпортерами російської нафти.

"Саме кошти від експорту нафти нині є головним джерелом доходів для фінансування російської воєнної машини. Тому ми будемо спрямовувати всі зусилля на те, щоб зупинити експорт російської нафти "тіньовим флотом" до тих країн, які найбільше її купують", - повідомив дипломат.

Резюмуючи Сибіга додав, що Зеленський поставив дипломатичній службі завдання - працювати над залученням підтримки партнерів для підвищення макрофінансової стабільності, а також енергетичної стійкості України напередодні наступного опалювального сезону.