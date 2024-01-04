Україна починає забір зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти

Україна організувала забір зразків ДНК за кордоном. Це необхідно для пошуку зниклих безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.
"Стартував збір інформації щодо забору зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти на території України. Їх можуть здавати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які бажають розшукати близьких", - написав Лубінець.
За його словами, місця, де можна здавати зразки ДНК, працюють на базі ДП "Документ". Зразки ДНК надсилатимуть слідчим Нацполіції для пошуку та ідентифікації зниклих безвісти.
Попередні заявки прийматимуть до 15 січня на пошту: hotline@dmsu.gov.ua.
У повідомленні слід зазначити:
Головна мета такого проекту із забору ДНК - ідентифікація осіб, які зникли безвісти на території України, у тому числі за особливих обставин.
Це може прискорити процес розшуку людей, які зникли за особливих обставин.
Нагадаємо, раніше в Мінреінтеграції розповіли українцям про те, що робити у разі, якщо близька людина зникла безвісти.
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