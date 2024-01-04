Україна починає забір зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти

"Стартував збір інформації щодо забору зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти на території України. Їх можуть здавати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які бажають розшукати близьких", - написав Лубінець.

За його словами, місця, де можна здавати зразки ДНК, працюють на базі ДП "Документ". Зразки ДНК надсилатимуть слідчим Нацполіції для пошуку та ідентифікації зниклих безвісти.

Фото: адреси пунктів, де можна скласти ДНК (t.me/dmytro_lubinetzs)

Попередні заявки прийматимуть до 15 січня на пошту: hotline@dmsu.gov.ua.

У повідомленні слід зазначити:

свої контактні дані (ПІБ, номер телефону);

адресу підрозділу, до якого плануєте звернутись;

орієнтовна дата можливого звернення.

Головна мета такого проекту із забору ДНК - ідентифікація осіб, які зникли безвісти на території України, у тому числі за особливих обставин.

Це може прискорити процес розшуку людей, які зникли за особливих обставин.

Нагадаємо, раніше в Мінреінтеграції розповіли українцям про те, що робити у разі, якщо близька людина зникла безвісти.