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Україна починає забір зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти

Ілюстративне фото: Україна розпочинає забір зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна організувала забір зразків ДНК за кордоном. Це необхідно для пошуку зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

"Стартував збір інформації щодо забору зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти на території України. Їх можуть здавати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які бажають розшукати близьких", - написав Лубінець.

За його словами, місця, де можна здавати зразки ДНК, працюють на базі ДП "Документ". Зразки ДНК надсилатимуть слідчим Нацполіції для пошуку та ідентифікації зниклих безвісти.

Фото: адреси пунктів, де можна скласти ДНК (t.me/dmytro_lubinetzs)

Попередні заявки прийматимуть до 15 січня на пошту: hotline@dmsu.gov.ua.

У повідомленні слід зазначити:

  • свої контактні дані (ПІБ, номер телефону);
  • адресу підрозділу, до якого плануєте звернутись;
  • орієнтовна дата можливого звернення.

Головна мета такого проекту із забору ДНК - ідентифікація осіб, які зникли безвісти на території України, у тому числі за особливих обставин.

Це може прискорити процес розшуку людей, які зникли за особливих обставин.

Нагадаємо, раніше в Мінреінтеграції розповіли українцям про те, що робити у разі, якщо близька людина зникла безвісти.

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