Украина начинает сбор образцов ДНК за границей для поиска пропавших без вести

Украина организовала сбор образцов ДНК за границей. Это необходимо для поиска пропавших без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
"Стартовал сбор информации по забору образцов ДНК за границей для поиска пропавших без вести на территории Украины. Их могут сдавать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, желающие разыскать близких", - написал Лубинец.
По его словам, места, где можно сдавать образцы ДНК, работают на базе ГП "Документ". Образцы ДНК будут направлять следователям Нацполиции для поиска и идентификации пропавших без вести.
Предварительные заявки будут принимать до 15 января на почту: hotline@dmsu.gov.ua.
В сообщении нужно указать:
Главная цель такого проекта по сбору ДНК - идентификация лиц, пропавших без вести на территории Украины, в том числе в особых обстоятельствах.
Это может ускорить процесс розыска пропавших при особенных обстоятельствах людей.
Напомним, ранее в Минреинтеграции рассказали украинцам о том, что делать в случае, если близкий человек пропал без вести.
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