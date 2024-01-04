Украина начинает сбор образцов ДНК за границей для поиска пропавших без вести

"Стартовал сбор информации по забору образцов ДНК за границей для поиска пропавших без вести на территории Украины. Их могут сдавать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, желающие разыскать близких", - написал Лубинец.

По его словам, места, где можно сдавать образцы ДНК, работают на базе ГП "Документ". Образцы ДНК будут направлять следователям Нацполиции для поиска и идентификации пропавших без вести.

Фото: адреса пунктов, где можно сдать ДНК (t.me/dmytro_lubinetzs)

Предварительные заявки будут принимать до 15 января на почту: hotline@dmsu.gov.ua.

В сообщении нужно указать:

свои контактные данные (ФИО, номер телефона);

адрес подразделения, к которому планируете обратиться;

ориентировочная дата возможного обращения.

Главная цель такого проекта по сбору ДНК - идентификация лиц, пропавших без вести на территории Украины, в том числе в особых обстоятельствах.

Это может ускорить процесс розыска пропавших при особенных обстоятельствах людей.

Напомним, ранее в Минреинтеграции рассказали украинцам о том, что делать в случае, если близкий человек пропал без вести.