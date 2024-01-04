RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина начинает сбор образцов ДНК за границей для поиска пропавших без вести

Иллюстративное фото: Украина начинает сбор образцов ДНК за границей для поиска пропавших без вести (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина организовала сбор образцов ДНК за границей. Это необходимо для поиска пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

"Стартовал сбор информации по забору образцов ДНК за границей для поиска пропавших без вести на территории Украины. Их могут сдавать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, желающие разыскать близких", - написал Лубинец. 

По его словам, места, где можно сдавать образцы ДНК, работают на базе ГП "Документ". Образцы ДНК будут направлять следователям Нацполиции для поиска и идентификации пропавших без вести. 

Фото: адреса пунктов, где можно сдать ДНК (t.me/dmytro_lubinetzs)

Предварительные заявки будут принимать до 15 января на почту: hotline@dmsu.gov.ua.

В сообщении нужно указать: 

  • свои контактные данные (ФИО, номер телефона);
  • адрес подразделения, к которому планируете обратиться;
  • ориентировочная дата возможного обращения.

Главная цель такого проекта по сбору ДНК - идентификация лиц, пропавших без вести на территории Украины, в том числе в особых обстоятельствах.

Это может ускорить процесс розыска пропавших при особенных обстоятельствах людей. 

Напомним, ранее в Минреинтеграции рассказали украинцам о том, что делать в случае, если близкий человек пропал без вести

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНКДмитрий Лубинецпропал украинец