Україна з початку війни експортувала майже 40 млн тонн продовольства

Ввід початку повномасштабного вторгнення Україна експортувала майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їх переробки. У трійці лідерів серед агрокультур, які були відправлені за 10 місяців війни, є кукурудза - 15,6 млн тонн, пшениця - 8,6 млн тонн та соняшникова олія - 3,3 млн тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
За даними прес-служби, за останній місяць 2022 року було відвантажено 6,8 млн тонн агропродукції. Це на 900 тис. тонн більше, аніж за листопад.
Загальний обсяг відправок за 10 місяців у розрізі культур:
Нагадаємо, у 2022 році в умовах війни експорт товарів з України скоротився на 35% до 44,1 млрд доларів. Найбільше постраждала металургія.