Украина с начала войны экспортировала почти 40 млн тонн продовольствия

С начала полномасштабного вторжения Украина экспортировала почти 39 млн тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. В тройке лидеров среди агрокультур, которые были отправлены за 10 месяцев войны, кукуруза - 15,6 млн тонн, пшеница - 8,6 млн тонн и подсолнечное масло - 3,3 млн тонн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
По данным пресс-службы, за последний месяц 2022 было отгружено 6,8 млн тонн агропродукции. Это на 900 тыс. тонн больше, чем за ноябрь.
Общий объем отправок за 10 месяцев в разрезе культур:
Напомним, в 2022 году в условиях войны экспорт товаров из Украины сократился на 35% до 44,1 млрд долларов. Больше всего пострадала металлургия.