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Украина с начала войны экспортировала почти 40 млн тонн продовольствия

Фото: экспорт продовольствия с начала войны из Украины составил 39 млн тонн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С начала полномасштабного вторжения Украина экспортировала почти 39 млн тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. В тройке лидеров среди агрокультур, которые были отправлены за 10 месяцев войны, кукуруза - 15,6 млн тонн, пшеница - 8,6 млн тонн и подсолнечное масло - 3,3 млн тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По данным пресс-службы, за последний месяц 2022 было отгружено 6,8 млн тонн агропродукции. Это на 900 тыс. тонн больше, чем за ноябрь.

Общий объем отправок за 10 месяцев в разрезе культур:

  • 15,6 млн тонн - кукуруза (39,96%);
  • 8,6 млн тонн - пшеница (21,98%);
  • 3,3 млн тонн - подсолнечное масло (8,37%);
  • 3 млн тонн - рапс (7,75%);
  • 2,7 млн тонн - семена подсолнечника (6,92%);
  • 2,2 млн тонн - шроты (5,8%);
  • 1,7 млн тонн - ячмень (4,37%);
  • 1,7 млн тонн - соевые бобы (4,48%),
  • 188 тыс. тонн - соевое масло (0,48%).

Напомним, в 2022 году в условиях войны экспорт товаров из Украины сократился на 35% до 44,1 млрд долларов. Больше всего пострадала металлургия.

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Министерство аграрной политики