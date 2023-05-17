UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна з початку року отримала 17 млрд доларів допомоги: які країни надали найбільше

Фото: ЄС лідирує за обсягом допомоги Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 17 травня загальний обсяг фінансування державного бюджету України становив 841,6 млрд гривень (23 млрд доларів). З них 6,1 млрд доларів було отримано за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними міністерства, іноземні партнери надали з початку року 16,9 млрд доларів.

З них ЄС надав 6,5 млрд доларів, США - 4,75 млрд доларів, МВФ - 2,7 млрд доларів, Канада - 1,75 млрд доларів.

Крім того, Світовий банк надав 505 млн доларів, Велика Британія - 498 млн доларів, Німеччина - 52 млн доларів, Іспанія - 50 млн доларів.

Зазначимо, США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомоги у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, ЄС надасть 18 млрд євро в макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів УкраїниОВГЗ