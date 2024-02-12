Україна почала збивати "Шахеди" лазерними антидроновими системами Vampire, - ЗМІ

На думку аналітиків, за допомогою Vampire зокрема було відбито атаку "Шахедів" в ніч на 11 лютого. Тоді прес-служба ВМС України показала відео бойової роботи своїх підрозділів ППО. Саме на цих відео ймовірно і показано роботу Vampire.

На початку можна побачити, що зенітники беруть ворожий "Шахед" на приціл, але використовують для цього невідому оптико-електронну станцію. Потім у дрон влучає реактивний снаряд, після чого "Шахед" зривається в піке і падає.

Саме ці кадри наводять на думку, що на відео показано перші в публічному доступі кадри бойової роботи ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS.

Що відомо про Vampire

Ці комплекси для боротьби з безпілотниками є відносно новим озброєнням, як вперше почали тестувати у 2021 році. Цей мобільний зенітний комплекс має оптико-електронну систему WESCAM MX-10 з тепловізійною та телевізійною камерами.

Vampire оснащена пусковою установкою і 70-мм ракетами APKWS з лазерним наведенням. Комплекс портативний та може встановлюватись на різні транспортні засоби, зокрема, і на прості позашляховики.

Проте відомо, що частина Vampire, які отримає Україна, встановлені на шасі американського багатоцільового позашляховика "Хамві". Однак система є самостійною і може бути встановлена на будь-який наземний транспорт за кілька годин.

Що стосується снарядів APKWS - наразі не відомий показник дальності їх стрільби в режимі "земля-повітря". Але в режимі "земля - земля" відстань становить 4-5 кілометрів, та у режимі "повітря-земля" - до 11 кілометрів. Вартість одного реактивного снаряда APKWS - до 40,6 тисяч доларів за одиницю.

Атака дронів 11 лютого

В ніч на 11 лютого окупанти випустили по Україні 45 дронів-камікадзе, сили ППО працювали у дев'яти областях, вдалося збити 40 "Шахедів".

Росіяни направили "Шахеди" на південь України та Київ. На підступах до столиці збили всі дрони, влучань у Києві не було.

У Миколаєві через удар ворожого безпілотника спалахнула пожежа. Постраждав чоловік. У Дніпропетровській області внаслідок нічної атаки також є постраждалий.

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