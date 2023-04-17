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Україна почала закачування газу в підземні сховища до наступного сезону

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Україна, Понеділок 17 квітня 2023 11:23
Україна почала закачування газу в підземні сховища до наступного сезону Фото: у підземні сховища України почали закачувати газ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Оператор газосховищ України "Укртрансгаз" розпочав новий сезон закачування газу в підземні сховища (ПСГ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

"Ми продовжуємо роботу у штатному режимі. Фактично ми вже розпочали підготовку до наступної зими", - повідомив т.в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Роман Малютін.

За даними прес-служби, за сезон відбору, а саме з 7 жовтня 2022 року, з ПСГ було відібрано 5,572 млрд кубометров газу. Впродовж опалювального сезону 2022/2023 рр. навіть попри повномасштабне вторгнення РФ українські підземки працювали безперебійно.

"Порівняно з попередніми роками цьогорічний сезон відбору був коротшим. Це пов'язано зі сприятливими погодними умовами та відносно теплою зимою", - сказав голова НАК "Нафтогаз України", голова Штабу з підготовки до опалювального періоду 2022/23 рр. Олексій Чернишов.

Нагадаємо, 14 квітня в Україні офіційно завершено опалювальний сезон 2022/2023 років.

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) оцінила потреби "Нафтогазу" в імпорті газу наступного опалювального сезону у 2 млрд кубометрів.

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