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Україна почала торгувати електроенергією ще з однією країною ЄС

Фото: Україна почала торги електроенергією з Угорщиною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" 22 лютого провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Це означає, що відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами ще з однією країною ЄС", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, експорт сьогодні здійснюється зранку і далі протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 2 793 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 295 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, а також в нічні години з Молдови. Загальний обсяг 1018 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 194 МВт.

З 1 грудня 2023 року технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Крім того, 22 лютого завдяки теплій та подекуди сонячній погоді в енергосистемі України був профіцит електроенергії. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE, з 11:00 до 16:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 1440 МВт·год.

 

Нагадаємо, у жовтні Україна почала переходити на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експортерів та імпортерів електроенергії. Першу угоду про це "Укренерго" підписало з румунським оператором Transelectrica.

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УкренергоЕлектроенергія