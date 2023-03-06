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Україна почала розслідування щодо розстрілу військовополоненого

Фото: генеральний прокурор України Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройної людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора України.

"Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ - порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу Генерального прокурора", - повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Він зазначив, що навіть у війни є закони.

"Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед законом", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, у понеділок, 6 березня, соцмережами почало ширитись відео, на якому український військовий, котрий потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні". Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця. В Офісі президента пообіцяли помститись за його смерть.

Омбудсмен Дмитро Лубінець вже відправив відео розстрілу українського військовополоненого міжнародним партнерам та колегам з різних країн світу.

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