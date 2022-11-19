Україна почала розробляти з союзниками декларацію про повітряний щит, - Єрмак

Влада України разом з союзниками почала розробляти декларацію про повітряний щит для нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

За його словами, російські удари по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури продовжуватимуться. Через це нашій країні до настання зими потрібна ефективна протиракетна оборона.

"Тому Україна разом з найближчими союзниками почала розробку спільної декларації про український повітряний щит", - зазначив Єрмак.

Він деталізував, що зараз Україна має намір збудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони, що буде вкладом у загальну авіаційну безпеку всього Європейського континенту.