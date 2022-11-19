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Украина начала разрабатывать с союзниками декларацию о воздушном щите, - Ермак

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Киев, Суббота 19 ноября 2022 22:50
Украина начала разрабатывать с союзниками декларацию о воздушном щите, - Ермак Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Власти Украины вместе с союзниками начали разрабатывать декларацию о воздушном щите для нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в ходе Международного форума по безопасности в Галифаксе.

По его словам, российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры будут продолжаться. Из-за этого нашей стране до наступления зимы необходима эффективная противоракетная оборона.

"Поэтому Украина вместе с ближайшими союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите", - отметил Ермак.

Он детализировал, что сейчас Украина намерена построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны, что будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны.

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