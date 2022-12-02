Україна почала переговори з Німеччиною про надання систем Patriot, - Кулеба

Україна розпочала переговори з Німеччиною про надання систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника МЗС Дмитра Кулебу в коментарі для Polsat News.
Міністр зазначив, що Україна повністю підтримує ідею Польщі про розміщення Patriot на заході нашої країни. За його словами, це найкращий спосіб захистити не лише Україну, а й Польщу та інші країни Європи і НАТО.
"Ми розпочали переговори з Німеччиною з цього питання. Ми порушували ці питання перед США, оскільки вони володіють технологією Patriot. Я також використовую міністерські зустрічі НАТО та ОБСЄ, щоб поговорити з усіма, хто може допомогти нам прийняти позитивне рішення щодо постачання Patriot в Україну", - сказав Кулеба.
Глава МЗС також прокоментував побоювання деяких німецьких політиків. Він заявив, що Німеччина вже передала Україні техніку, яка допомагає знищувати російські війська. Водночас системи Patriot не є летальною зброєю, вона захистить українців від ракет.
У Міноборони Німеччини заявили, що уряд не веде переговорів з Україною про постачання або розміщення систем ППО Patriot.
"Мені невідомо про будь-які переговори з Україною", - сказав речник міністерства.
Він пояснив, що очільниця Міноборони Крістіне Ламбрехт пропонує розмістити, а не передати Польщі система Patriot. Проте керувати ними будуть німецькі військові.
Нагадаємо, Міноборони Німеччини представить уряду пропозицію про розміщення системи ППО Patriot в Україні.
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