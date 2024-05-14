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Україна почала переговори з Люксембургом про гарантії безпеки

Архівне фото: заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Україна почала вести переговори з Люксембургом на тему укладення договору про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Зазначається, що про початок роботи над документом домовилися президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден під час телефонної розмови напередодні.

Українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак, але сьогоднішній раунд переговорів провів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

Фото: Переговори (president.gov.ua)

"Ми вдячні Люксембургу за незмінну підтримку та прояв лідерства, зокрема в таких питаннях, як співголовування в ІТ-коаліції, військова допомога, підтримка членства України в ЄС і НАТО. Переконаний, усе це буде відображено в нашій безпековій угоді", - зазначив Жовква.

Під час перемовин сторони грунтовно опрацювали текст проєкту угоди, обговорили зміст окремих положень та узгодили подальші кроки.

Гарантії безпеки України

Низка країн Заходу вже підписала з Україною угоди про безпеку, першою стала Британія. Цей процес стартував після саміту НАТО у Вільнюсі.

Reuters раніше повідомляло, що Європейський союз уже розробив двосторонню угоду про гарантії безпеки, яку можуть підписати з Україною цього літа.

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