Украина планирует снять запрет на экспорт беспилотников, - FT

Украина может снять запрет на экспорт беспилотников, чтобы увеличить производство и привлечь инвестиции. Официальные лица и представители отрасли подчеркивают важность этого шага для усиления военных возможностей страны в противостоянии российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Украинские военные испытывают острую нехватку беспилотников для разведки, прикрытия и атак. В условиях ограниченных государственных ресурсов, производители дронов стремятся выйти на международные рынки, чтобы финансировать производство для украинской армии.

По словам главы экономического подкомитета парламента Александра Мариковского, экспорт может принести до 20 млрд долларов, что существенно поможет развитию отрасли.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт военных товаров, чтобы обеспечить армию необходимым вооружением. Однако теперь компании, такие как "Укрспецсистемы", сталкиваются с нехваткой заказов. Дмитрий Хасапов, глава компании, заявил, что государственные закупки не покрывают их производственные мощности, а у правительства нет достаточного бюджета для финансирования всех нужд армии.

Производители беспилотников надеются, что снятие запрета на экспорт не только позволит привлечь инвестиции, но и поддержит исследования и разработки в этой критически важной сфере.

Эксперты предупреждают, что без возобновления экспорта цены на украинские беспилотники могут возрасти, а некоторые компании уже начали производить свою продукцию за рубежом, чтобы обойти существующие ограничения.