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Україна планує залучити більше жінок до розмінування

Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Залученість жінок у діяльності операторів протимінної діяльності вже становлять 30%. Україна прагне збільшити участь.

Про це заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

"Гендерна рівність розглядається як невід’ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів, як розмінування", - сказала вона.

За її словами, на даний момент в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%, що відповідає порядку денному НАТО "Жінки, мир і безпека".

"Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності", - додала Свириденко.

Розмінування України

У зв'язку зі вторгненням Росії в Україну та активними воєнними діями, наша країна стала сильно засміченою вибухонебезпечними об'єктами. Деякі експерти вважають, що Україна є лідером за кількістю мін на території у світі.

Понад 25% української землі забруднено мінами та іншими вибухонебезпечними матеріалами. Найбільш складна ситуація залишається в регіонах, що перебувають під окупацією.

 

В Україні вже створили Корпусу демінерів, який буде працювати на деокупованих територіях. Вже створені 1000 груп розмінування, до яких увійдуть 5000 фахівців.

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