Украина планирует привлечь больше женщин к разминированию

"Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в том числе и таких важных направлений, как разминирование", - сказала она.

По ее словам, на данный момент в Украине уже есть заметные результаты: средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов составляет около 30%, что соответствует повестке дня НАТО "Женщины, мир и безопасность".

"Мы стремимся увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности", - добавила Свириденко.

Разминирование Украины

В связи с вторжением России в Украину и активными военными действиями, наша страна стала сильно засорена взрывоопасными объектами. Некоторые эксперты считают, что Украина является лидером по количеству мин на территории в мире.

Более 25% украинской земли загрязнены минами и другими взрывоопасными материалами. Наиболее сложная ситуация остается в находящихся под оккупацией регионах.