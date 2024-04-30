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Украина планирует привлечь больше женщин к разминированию

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вовлеченность женщин в деятельность операторов противоминной деятельности уже составляет 30%. Украина стремится увеличить участие.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в том числе и таких важных направлений, как разминирование", - сказала она.

По ее словам, на данный момент в Украине уже есть заметные результаты: средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов составляет около 30%, что соответствует повестке дня НАТО "Женщины, мир и безопасность".

"Мы стремимся увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности", - добавила Свириденко.

Разминирование Украины

В связи с вторжением России в Украину и активными военными действиями, наша страна стала сильно засорена взрывоопасными объектами. Некоторые эксперты считают, что Украина является лидером по количеству мин на территории в мире.

Более 25% украинской земли загрязнены минами и другими взрывоопасными материалами. Наиболее сложная ситуация остается в находящихся под оккупацией регионах.

 

В Украине уже создали Корпус деминеров, который будет работать на деоккупированных территориях. Уже создано 1000 групп разминирования, в которые войдут 5000 специалистов.

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Министерство экономикиДонбасс